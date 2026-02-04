Căn phòng bí mật của trùm buôn thuốc lá điện tử ở TPHCM

Ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội Buôn bán hàng cấm.

Danh tính những người này gồm: Nguyễn Ngọc Quốc Uy (SN 1997, cư trú tại phường Vườn Lài), Lưu Võ Bảo Huân (SN 2001, ngụ phường Bình Trị Đông), Nguyễn Lê Khánh Huy (SN 2002, ngụ phường An Lạc), Nguyễn Thành Trung (SN 2004, ngụ phường Thông Tây Hội), Nguyễn Trang Hoàng An (SN 2003, ngụ phường Cầu Kiệu), Đoàn Văn Trường (SN 2004, ngụ phường Phú Thọ), Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (SN 2000, ngụ phường Tân Hưng).

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phát hiện đường dây cung cấp, phân phối thuốc lá điện tử với số lượng lớn, do một nhóm đối tượng tổ chức, điều hành, có mạng lưới giao dịch rộng khắp, giao hàng liên tục.

Khi phát hiện các đối tượng vừa nhập về một lượng lớn thuốc lá điện tử, chuẩn bị đưa ra thị trường, PC03 đã lên kế hoạch triệt phá.

Kiểm tra cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh, lực lượng chức năng thu giữ hơn 28.000 sản phẩm gồm: Thuốc lá điện tử dùng một lần; máy hút thuốc lá điện tử; tinh dầu; linh kiện thay thế... Tất cả được đóng gói trong 140 thùng carton, cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định hơn 4,8 tỷ đồng.

Theo cảnh sát, Nguyễn Ngọc Quốc Uy là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động mua bán thuốc lá điện tử tại cửa hàng từ năm 2024, cùng sự tham gia của 6 đối tượng còn lại.

Nhóm này sử dụng vỏ bọc hộ kinh doanh, đăng ký ngành nghề không đúng thực tế; đồng thời, tuyển dụng nhiều nhân viên bán hàng, chi trả lương và hoa hồng theo doanh thu.

Các sản phẩm thuốc lá điện tử bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Đáng chú ý, ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng, các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội, website thương mại điện tử và các nền tảng quản lý bán hàng trực tuyến để quảng cáo, nhận đơn, giao hàng và thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ tháng 1/2025 đến thời điểm bị phát hiện, cửa hàng đã thực hiện hơn 7.100 đơn hàng, thu về hơn 4 tỷ đồng; riêng thuốc lá điện tử chiếm hơn 3,1 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận biết rõ thuốc lá điện tử chứa nicotine gây hại cho sức khỏe và đã bị pháp luật nghiêm cấm, song vẫn cố tình thực hiện hành vi vì lợi nhuận cao.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Quốc Uy đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội. Riêng tại cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh, đối tượng cho thiết kế một phòng bí mật phía sau, lối ra vào được ngụy trang bằng kệ đựng nước uống, dùng làm kho cất giấu thuốc lá điện tử.

Việc giao nhận hàng được thực hiện thông qua một ô cửa nhỏ, nhập hàng vào ban đêm, giao hàng qua shipper, không giao dịch trực tiếp với khách mua.