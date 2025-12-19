Đường dây bán khí cười giao tận nơi, thu lời hàng trăm triệu ở TPHCM

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố Nguyễn Thị Kiều Chinh (SN 1983, ngụ phường Bình Thới), Nguyễn Phạm Hoàng Quý (SN 2003, ngụ phường Bến Thành), Tạ Gia Huy (SN 2005, ngụ phường Linh Xuân) về tội Buôn bán hàng cấm.

Các đối tượng Quy, Chinh, Huy, từ trái qua (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, phát hiện đường dây buôn bán khí cười (N₂O) do Nguyễn Thị Kiều Chinh, Nguyễn Phạm Hoàng Quý và Tạ Gia Huy thực hiện.

Các đối tượng không tổ chức tụ điểm để khách sử dụng trực tiếp tại quán bar, karaoke như trước đây, mà chuyển sang bán lẻ bình khí N₂O giao tận nơi cho khách thông qua mạng xã hội. Để tránh bị cảnh sát phát hiện, nhóm này mua bán bằng tài khoản ẩn danh và giao hàng bằng xe công nghệ.

Bước đầu, nhà chức trách xác định, từ tháng 7 đến cuối tháng 10, Chinh đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng thông qua việc mua bán khí cười. Quý và Huy tiếp tục thu mua số lượng lớn của Chinh để tiêu thụ, hình thành một đường dây mua bán khép kín.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang mở rộng vụ án để điều tra.