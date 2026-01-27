Triệt phá đường dây buôn bán khí cười ở TPHCM

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thiệu Trần Minh Huy (SN 2003), Phạm Minh Quân (SN 2001), Nguyễn Đức Tiến (SN 1999) và Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc (SN 2004, cùng ngụ TPHCM) về tội Buôn bán hàng cấm.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 13/1, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức giao nhận nhiều bình khí cười (N₂O). Cảnh sát thu giữ tang vật gồm nhiều bình kim loại, van xả và bóng cao su.

Bước đầu, cảnh sát xác định, Huy cùng đồng bọn đã cấu kết hình thành đường dây mua bán, trung chuyển khí cười qua nhiều khâu, sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin ẩn danh để giao dịch, thanh toán qua nhiều tài khoản nhằm che giấu dòng tiền và hành vi phạm tội. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TPHCM, chủ động nắm tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lập được nhiều chiến công, trong đó có triệt phá nhiều đường dây buôn khí cười.

Công an TPHCM khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em, không sử dụng, không tham gia mua bán, vận chuyển khí cười. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xử lý theo quy định pháp luật.