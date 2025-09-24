Thanh niên 18 tuổi xâm hại bé 12 tuổi ở Đồng Nai

Ngày 24/9, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Công an xã Bù Đăng đã bàn giao Q. (18 tuổi) cho Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra về hành vi xâm hại trẻ em.

Khoảng 16h ngày 22/9, Công an xã Bù Đăng tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị L. (40 tuổi, trú tại xã Bù Đăng) về việc con gái chị là Đ.T.M.T. (12 tuổi) bị xâm hại.

Nam thanh niên có hành vi xâm hại T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Công an xã Bù Đăng đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp, triển khai các biện pháp xác minh, điều tra. Đến khoảng 23h cùng ngày, nghi phạm đã đến Công an xã Bù Đăng đầu thú.

Tại cơ quan công an, qua làm việc ban đầu, nam thanh niên khai tên Q.N.Q. (18 tuổi, trú tại xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai). Q. đã thừa nhận hành vi phạm tội đối với cháu T. vào rạng sáng 22/9 tại một nhà nghỉ ở xã Bù Đăng.

Qua vụ việc trên, Công an xã Bù Đăng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, quản lý, đồng thời chú trọng giáo dục, trang bị cho con em kiến thức về giới tính và kỹ năng tự bảo vệ, nhằm phòng ngừa, hạn chế nguy cơ bị xâm hại.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, để bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại tình dục là hành động thiết thực để gìn giữ nhân phẩm, quyền trẻ em và ngăn ngừa những tổn thương nặng nề về thể chất, tinh thần đối với thế hệ tương lai…