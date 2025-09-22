Ô tô lật nghiêng, xe máy bị nước cuốn trong mưa lớn ở Đồng Nai

Khuya 21/9, khu vực Biên Hòa cũ (Đồng Nai) có mưa lớn. Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ khiến nhiều tuyến đường ở các phường Hố Nai, Trấn Biên, Tam Hiệp, Trảng Dài, Tân Triều, Long Bình... bị ngập sâu.

Tại nhiều tuyến đường, nước chảy xiết, dâng lên thành sông. Các phương tiện không thể lưu thông.

Nước dâng ngập nhà người dân ở phường Tam Hiệp (Ảnh: Người dân cung cấp).

Một số vị trí ngập sâu như đường Đồng Khởi (đoạn từ hầm chui Tân Phong đến ngã ba Trảng Dài), đường Bùi Văn Hòa (đoạn gần nút giao Cổng 11), đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn gần cầu Xương Máu), đường Hoàng Văn Bổn, quốc lộ 1 (đoạn qua Bệnh viện Thánh Tâm) và các tuyến đường tại phường Trảng Dài.

Đường sá ngập úng khiến xe cộ bị chết máy, giao thông rối loạn, ùn tắc. Nhiều khu dân cư trũng, thấp ở Hố Nai, Long Bình, Trảng Dài, Tam Hiệp... bị nước tràn vào nhà.

Mưa lớn, nước chảy xiết, ngập sâu tại khu vực TP Biên Hòa cũ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Mưa lớn cũng cuốn trôi nhiều xe máy, vật dụng trong gia đình của người dân. Trên đường Bùi Văn Hòa (phường Long Bình), một ô tô 7 chỗ bị lật nghiêng trong mưa lớn. Tài xế may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Những ngày qua, mưa lớn liên tục gây ngập các tuyến phố trung tâm khu vực Biên Hòa cũ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, địa phương tiếp tục có mưa lớn trong các ngày tới. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-110mm, có nơi trên 110mm.