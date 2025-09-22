Truy tố người phụ nữ dùng xyanua đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai

Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội Giết người và tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND tỉnh Đồng Nai để đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Theo cáo trạng, năm 2022, xuất phát từ việc nợ nần tiền bạc của chồng là ông N.T.T.T., Bích lên mạng xã hội mua chất độc xyanua với giá 1 triệu đồng mang về cất giấu trong nhà để tự tử.

Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trong thời gian này, Bích và chồng cùng gia đình chồng thường xuyên mâu thuẫn, nên bị can đã nảy sinh ý định đầu độc các thành viên trong gia đình ông T. bằng chất độc xyanua.

Ngày 5/1/2023, Bích dùng xyanua đầu độc ông T. phải nhập viện cấp cứu. Sau thời gian điều trị 10 tháng, ông T. tử vong. Lúc này mọi người không nghi ngờ về cái chết của chồng Bích.

Đến cuối năm 2023, Bích có mâu thuẫn với em gái ruột liên quan đến tiền bạc. Vì vậy, Bích nảy sinh ý định đầu độc cháu D. (7 tuổi) là con của em gái để trả thù. Ngày 1/1/2024, Bích đã dùng xyanua đầu độc cháu D. tử vong.

Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình sống chung với gia đình người anh ruột, Bích cũng xảy ra mâu thuẫn. Bích cho rằng vợ chồng anh trai hay để ý đến chuyện đời tư của Bích từ khi chồng chết. Vì vậy, ngày 25/5/2024, Bích lại dùng xyanua đầu độc N. (12 tuổi, con trai của anh ruột Bích) khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, giữa Bích và chị dâu tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cự cãi liên quan đến vấn đề tiền bạc, nên Bích nảy sinh ý định đầu độc con trai chị dâu là cháu N.H.B.T (SN 2006).

Cuối tháng 6/2024, cháu T. bị đầu độc và được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở TPHCM, kết luận tổn thương cơ thể 23%. Cơ quan y tế xác định trong dạ dày T. có độc tố xyanua. Người thân T. đã làm đơn gửi cơ quan chức năng.

Cơ quan tố tụng nhận thấy, vụ án đã gây chấn động dư luận, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Thị Hồng Bích là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, thể hiện sự vô cảm, xem thường pháp luật, nhắm vào chính người ruột thịt đang sống chung trong gia đình.