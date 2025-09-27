Thảm án sát hại 3 người ở Phú Thọ: Chồng xuống tay vì nghi vợ "cặp" 2 người

Sáng 27/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Giết người.

Công an xác định Nhung chính là hung thủ sát hại chị C.T.Y. (SN 1995, vợ Nhung) và 2 người đàn ông khác - anh N.V.N. (SN 1988, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và anh N.T.Đ. (SN 1985, trú xã Thanh Ba, Phú Thọ).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (trái), lấy lời khai của Vũ Phương Nhung (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, công an xác định do ghen tuông khi thấy vợ trước đây cặp bồ với anh Đ., nay lại tiếp tục "cặp" với anh N. nên Vũ Phương Nhung ra tay sát hại cả 3 người vào đêm 26/9.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng điều tra. Sau gần 2 giờ đồng hồ, công an tìm ra hung thủ gây án.

Theo công an, Nhung và chị C.T.Y. là vợ chồng, có 2 con (4 tuổi và 7 tuổi).

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.