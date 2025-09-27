Thảm án sát hại 3 người ở Phú Thọ: "Vụ cuồng sát nhẫn tâm và manh động"

Sáng 27/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định vụ đối tượng Vũ Phương Nhung (38 tuổi, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) nghi sát hại vợ và hai người đàn ông khác vì ghen tuông là vụ cuồng sát nhẫn tâm và rất manh động.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 20h10 ngày 26/9, Nhung dùng dao nhọn đâm chị C.T.Y. (30 tuổi, vợ Nhung) và anh N.V.N. (37 tuổi, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) tử vong tại chỗ, trên đoạn đường thuộc Khu công nghiệp Phú Hà, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ.

Sau đó, Nhung điều khiển xe máy tới Khu 3, phường Vân Phú (Phú Thọ) đâm anh N.T.Đ. (40 tuổi, trú xã Thanh Ba, Phú Thọ) khiến người này tử vong tại bệnh viện sau đó.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định do ghen tuông khi thấy vợ trước đây cặp bồ với anh Đ. và bây giờ lại đến anh N. nên Nhung ra tay sát hại cả 3 người vào đêm 26/9.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Vũ Phương Nhung về hành vi Giết người.

Vũ Phương Nhung (phải) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường khẳng định hành vi giết người của Vũ Phương Nhung đặc biệt nghiêm trọng.

Với diễn biến ban đầu như trên, đối tượng Nhung có thể bị áp dụng nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, giết từ 2 người trở lên...

“Đối tượng này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất có thể tới tù chung thân hoặc tử hình”, ông Cường nêu quan điểm.

Cụ thể, theo ông Cường, đối tượng biết rõ dao nhọn là hung khí nguy hiểm, có tính sát thương cao, khi sử dụng dao nhọn để tấn công người khác có thể dẫn đến thiệt mạng cho nạn nhân. Thực tế hành vi nguy hiểm của hung thủ đã dẫn đến 3 người tử vong, gây hoang mang dư luận xã hội, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng, đồng thời xác định hậu quả mà đối tượng này gây ra đối với các nạn nhân và xã hội để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Qua thực tiễn hành nghề luật sư, ông Cường nói mối quan hệ xã hội ngày càng rộng mở, nhiều người đã kết hôn vẫn có nhiều cơ hội tiếp xúc, quan hệ, giao lưu với những người khác. Từ đó những chuyện ghen tuông, mâu thuẫn hoàn toàn có thể xảy ra.

“Nếu không biết giữ mình, xem nhẹ tình yêu, hạnh phúc gia đình, khi mâu thuẫn không có cách giải quyết phù hợp rất dễ dẫn đến bùng nổ cảm xúc và gây ra những vụ án tương tự”, ông Cường nói.

Khi mâu thuẫn gia đình xảy ra, theo vị luật sư, các bên cần bình tĩnh tìm cách giải quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trong mối quan hệ vợ chồng, việc xảy ra mâu thuẫn là điều không tránh khỏi, kể cả những tình huống ghen tuông, nghi ngờ lẫn nhau. Khi xảy ra sự việc như vậy, việc kiểm soát cảm xúc, có thái độ đúng mực rất cần thiết.

Trường hợp mâu thuẫn mà hai vợ chồng không thể tự giải quyết được chỉ có thể đề nghị bạn bè, gia đình, cơ quan, đoàn thể hoặc chính quyền địa phương tổ chức hòa giải.

Nếu mâu thuẫn, ghen tuông vợ chồng phát sinh mà không được giải quyết kịp thời, thái độ không phù hợp, không được hòa giải có thể dẫn đến bùng nổ cảm xúc, dẫn đến người trong cuộc thực hiện những hành vi dại dột, xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác.

“Những vụ án mạng như thế này là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người về mối quan hệ giao tiếp, ứng xử trong xã hội, về việc giải quyết mâu thuẫn vợ chồng cũng như kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc khi phát sinh mâu thuẫn vợ chồng", luật sư Cường nhận định.

Đáng buồn hơn cả, ông Cường cho rằng những vụ án như thế này là bi kịch trong cuộc sống, người phụ nữ đã tử vong cùng 2 người đàn ông khác. Người chồng sát hại 3 người cũng phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.

"Nỗi đau, sự bất hạnh tang thương bao trùm lên 3-4 gia đình và nhiều đứa trẻ mất cha, mất mẹ, phải đối mặt với một tương lai rất khó khăn, mờ mịt", vị tiến sĩ luật chia sẻ.