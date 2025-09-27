Thảm án ở Phú Thọ: Chồng đâm chết vợ và hai người đàn ông

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt được hung thủ gây ra vụ án mạng khiến 3 người tử vong tại Khu công nghiệp Phú Hà và phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ vào ngày 26/9. Đối tượng là Vũ Phương Nhung (SN 1987, ở khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp lấy lời khai đối tượng Vũ Phương Nhung (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, khoảng 20h10 ngày 26/9, tại đoạn đường thuộc Khu công nghiệp Phú Hà (phường Phong Châu), Vũ Phương Nhung đã dùng dao nhọn đâm anh N.V.N. (SN 1988, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị C.T.Y. (SN 1995, vợ Nhung) tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy biển số 19K1 -179.01 tới Khu 3, phường Vân Phú (tỉnh Phú Thọ) đâm anh N.T.Đ. (SN 1985, xã Thanh Ba, Phú Thọ), khiến người này tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sau đó.

Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng điều tra.

Trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trọng án nêu trên.

Nguyên nhân ban đầu của vụ thảm án được xác định do ghen tuông, mâu thuẫn tình ái.

Công an tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.