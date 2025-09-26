Vừa ra tù đã phá két sắt, khoắng sạch tiền 2 cơ sở tín ngưỡng ở Phú Thọ

Ngày 26/9, Công an xã Nguyệt Đức (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã bắt giữ Đỗ Văn Cường (42 tuổi, trú tại xã Bắc Quang, Tuyên Quang) vì hành vi đột nhập, trộm cắp tiền ở 2 cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn.

Đối tượng Đỗ Văn Cường (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, ngày 21/9, kẻ gian đột nhập miếu Đức Bà (thôn Mai Yên, xã Nguyệt Đức), phá két sắt lấy đi toàn bộ tiền bên trong.

Đến ngày 23/9, đền Mẫu (thôn Yên Nội, xã Nguyệt Đức) cũng bị kẻ xấu đột nhập, cạy phá két sắt và lấy đi toàn bộ tiền với thủ đoạn tương tự.

Hai vụ trộm cắp liên tiếp gây tâm lý bất an trong nhân dân địa phương. Công an xã Nguyệt Đức triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra và nhanh chóng làm rõ đối tượng gây án là Đỗ Văn Cường.

Đỗ Văn Cường miêu tả lại hành động đột nhập cơ sở tín ngưỡng trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng này từng có hai tiền án liên quan đến tội phạm về ma túy, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 11/2024.

Công an xã Nguyệt Đức đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.