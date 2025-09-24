Người đàn ông ở Phú Thọ bị khởi tố vì đánh bạc trên mạng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Minh (33 tuổi, xã Vĩnh An, Phú Thọ) về hành vi Đánh bạc.

Trước đó, công an nhận được tin báo của người dân về việc Minh đánh bạc trái phép trên không gian mạng nên đã vào cuộc xác minh, triệu tập đối tượng tới trụ sở làm rõ.

Nguyễn Văn Minh bị khởi tố về hành vi Đánh bạc (Ảnh: Công an cung cấp).

Minh khai nhận cuối tháng 8 vừa qua đã đăng ký lập tài khoản đánh bạc có tên hiển thị là “luannex12vv” và liên kết với tài khoản ngân hàng của mình nhằm thực hiện nạp, rút tiền đánh bạc trên trang web đánh bạc https://sunwin.pro.

Sau đó, đối tượng này nạp vào tài khoản 41 triệu đồng rồi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tứ linh; rút từ tài khoản đánh bạc ra tài khoản ngân hàng tổng số tiền 26 triệu đồng.

Từ vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân cảnh giác với những chiêu trò quảng cáo, dụ dỗ tham gia đánh bạc qua mạng. Mọi hành vi tham gia hoặc tiếp tay cho đánh bạc đều vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.

Khi phát hiện các cá nhân có hành vi đánh bạc trên không gian mạng, người dân cần cung cấp thông tin liên quan cho công an biết để xử lý kịp thời. Cơ quan công an cam kết giữ bí mật thông tin của người cung cấp.