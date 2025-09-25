Khởi công dự án khu đô thị 4.600 tỷ đồng ở Phú Thọ

Ngày 25/9, Liên danh Công ty TNHH xây dựng Tự Lập và Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô tổ chức lễ khởi công dự án khu đô thị mới Đông Nam Oasis City tại phường Việt Trì và phường Thanh Miếu (tỉnh Phú Thọ).

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu; ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông; ông Bùi Đức Hinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành… tham dự sự kiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Đức Hiền).

Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh lễ khởi công được tổ chức trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Những năm qua, Phú Thọ tập trung thu hút đầu tư, triển khai nhiều công trình giao thông, hạ tầng đô thị, góp phần từng bước hình thành bộ mặt đô thị văn minh hiện đại theo Quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ông Đông cho biết khu đô thị mới Đông Nam Oasis City là một trong những dự án nhận được quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành tỉnh Phú Thọ. Đến nay, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương, dự án chính thức được khởi công xây dựng các hạng mục công trình.

Để đưa dự án vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nhân lực, tài chính để triển khai dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Chủ đầu tư sớm triển khai xây dựng các hạng mục công trình nhà ở xã hội thuộc dự án trong quý I/2026 để phục vụ cán bộ, công nhân viên, người lao động trên địa bàn, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội theo kế hoạch của tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư (Ảnh: Đức Hiền).

Đại diện liên danh thông tin, dự án được quy hoạch trên trục đường Hai Bà Trưng và đường Vũ Thế Lang (phường Việt Trì và phường Thanh Miếu), có diện tích trên 63,5ha và tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng.

Dự án được định hướng trở thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với các phân khu chức năng đa dạng, từ khu nhà ở, khu thương mại - dịch vụ, công viên cây xanh, trường học, đảm bảo đáp ứng nhu cầu an cư, vui chơi giải trí và phát triển bền vững của tỉnh Phú Thọ.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo nơi sinh sống, dịch vụ cho hơn 10.000 người, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.