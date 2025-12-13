Xe tải biến dạng, tài xế kẹt ở cabin sau va chạm trên cao tốc qua Lâm Đồng

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 13/12 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, tài xế (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe tải mang biển số 50E-396.31 lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Phương tiện di chuyển đến khu vực trên, bất ngờ tông vào đuôi ô tô tải chạy cùng chiều phía trước.

Phần đầu xe biến dạng sau va chạm (Ảnh: Phạm Duy).

Vụ va chạm làm buồng lái xe 50E-396.31 biến dạng, tài xế bị thương, kẹt trong cabin. Những người có mặt tại hiện trường phá cửa giải cứu tài xế, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Tai nạn làm giao thông qua khu vực bị gián đoạn. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) cùng đơn vị quản lý cao tốc có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.