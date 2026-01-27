Hai người liên quan vụ thanh niên tử vong ở Lâm Đồng ra đầu thú

Ngày 27/1, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, tạm giữ Nguyễn Văn Sỹ (SN 2011) và Lê Phước Giàu (SN 2010) cùng trú tại phường Phan Thiết để phục vụ điều tra.

Hai người này được công an xác định liên quan đến vụ án mạng làm anh M.D. (18 tuổi, trú tại xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) tử vong.

Nguyễn Văn Sỹ và Lê Phước Giàu tại cơ quan công an (Ảnh: Trần Nguyên).

Nguyễn Văn Sỹ và Lê Phước Giàu được người thân đưa đến công an đầu thú vào đêm 26/1.

Theo điều tra của công an, lúc 1h ngày 26/1, anh M.D. cùng 3 người bạn ngồi chơi tại khu vực công cộng bên sông Cà Ty, phường Phan Thiết, bất ngờ Sỹ và Phước tiến đến, xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, hai đối tượng tấn công làm anh M.D. bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Sỹ và Phước lái xe máy rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Phan Thiết phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.