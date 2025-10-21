Lốc xoáy ở Tây Ninh làm một người chết, nhiều nhà dân bị hư hại

Ngày 21/10, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra từ ngày 16 đến 18/10.

Trong thời gian này, mưa lớn kèm giông, lốc xoáy đã gây thiệt hại về người và tài sản tại các xã Ninh Điền, Tân Hội, Tân Đông, Châu Thành và làm ngập úng nhiều khu vực thuộc vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh.

Một nhà dân bị đổ sập do lốc xoáy (Ảnh: H.M.).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có một người tử vong tại xã Châu Thành do cây đổ chắn ngang đường gây tai nạn giao thông. Toàn tỉnh có 38 căn nhà bị tốc mái, 3 căn sập hoàn toàn và 14 công trình phụ bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại khoảng 604 triệu đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, có 2,7ha hoa màu, 950 cây cao su, 70 cây sầu riêng và 360 cây mít bị gãy đổ; 7ha lúa bị ngập, thiệt hại khoảng 220 triệu đồng. Tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh gần 824 triệu đồng.

Một số khu vực bị ảnh hưởng nặng như xã Ninh Điền, Châu Thành, Vĩnh Hưng. Tại Vĩnh Hưng, nước lũ đang lên nhanh, uy hiếp 480ha lúa trong các ô đê bao thuộc ấp Lò Gạch và Sậy Găng.

Ngay sau thiên tai, chính quyền các xã bị ảnh hưởng đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục sự cố điện, dọn cây ngã đổ và đảm bảo an toàn giao thông. Các địa phương đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân gia cố công trình, chủ động phòng chống thiên tai trong cao điểm mưa bão cuối năm.