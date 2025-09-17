Tạm giữ người đàn ông đưa bé gái lớp 1 vào vườn mãng cầu ở Tây Ninh

Ngày 17/9, Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự Hồ Văn Quân (47 tuổi, ngụ xã Tân Phú) để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Tại cơ quan công an, Quân khai trên đường đi làm về đã gặp bé S.N. đứng một mình bên đường nên dừng xe rủ đi cùng. Nghi phạm chở bé về chòi giữ vườn của mình. Cháu bé nhiều lần đòi về nhà, nhưng Quân không đồng ý, hứa hôm sau sẽ đưa về.

Quân bị công an tạm giữ hình sự vì đưa bé gái vào vườn mãng cầu (Ảnh: Tuyết Nhung).

Trước đó, chiều 16/9, gia đình chị T.K. (25 tuổi, ngụ xã Tân Phú) đến cơ quan công an trình báo việc con gái 6 tuổi, học lớp 1, không thấy về nhà. Qua trích xuất dữ liệu từ camera, gia đình phát hiện bé gái được một người đàn ông lạ chở đi. Nghĩ con bị bắt cóc, gia đình đã báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Tân Phú triển khai lực lượng truy tìm.

Đến 0h30 ngày 17/9, công an phát hiện Quân đang giữ bé S.N. tại một vườn mãng cầu ở xã Tân Phú. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế nghi phạm và giải cứu bé gái.

Kết quả kiểm tra ban đầu, Quân âm tính với ma túy. Cháu bé chưa có dấu hiệu bị xâm hại. Vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.