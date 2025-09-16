Hai kẻ gây ra 3 vụ cướp giật tài sản hơn 300 triệu đồng ở Tây Ninh

Ngày 16/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Giang Đức Cường (39 tuổi, ngụ TPHCM) 20 năm tù và Đoàn Thái Học (41 tuổi, ngụ TPHCM) 17 năm tù về tội Cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ, cả Cường và Học đều có tiền án, quen biết ngoài xã hội. Do thiếu tiền tiêu xài, 2 bị cáo bàn bạc thực hiện nhiều vụ cướp giật tại khu vực giáp ranh TPHCM - Tây Ninh, nhắm vào người đi xe máy một mình, đeo trang sức vàng.

Hai bị cáo tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Kiên Định).

Sáng 24/9/2024, Học điều khiển xe máy chở Cường đến đường liên xã Phước Vân - Long Khê, xã Rạch Kiến (Tây Ninh). Thấy ông Bùi Văn Chiến đi xe máy, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng, Học áp sát để Cường giật. Do dây chuyền quá lớn, cú giật khiến nạn nhân ngã xuống đường, thương tật 74%. Sợi dây chuyền này nặng hơn 4 cây vàng 18K, trị giá hơn 220 triệu đồng.

Khoảng một tháng sau, cả hai tiếp tục sang xã Cần Giuộc (Tây Ninh) cướp sợi dây chuyền của ông Nguyễn Phước Thanh. Tài sản sau đó được bán 43 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Thực tế, dây chuyền có giá gần 64 triệu đồng.

Ngày 5/12/2024, bộ đôi này tiếp tục ra tay trên đường Nguyễn Văn Tạo (xã Hiệp Phước, TPHCM), giật sợi dây chuyền trị giá 17,5 triệu đồng của ông Đỗ An. Nạn nhân kịp trình báo, công an địa phương phối hợp chặn bắt khi cả hai đang lưu thông tại xã Cần Giuộc, thu giữ tang vật.

Tổng cộng trong 3 vụ, Cường và Học chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng.