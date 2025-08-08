Giải cứu nam sinh ở Tây Ninh bị bắt cóc online

Ngày 8/8, Công an tỉnh Tây Ninh vừa giải cứu thành công một nam thanh niên bị nhóm lừa đảo bắt cóc qua mạng, yêu cầu gia đình chuyển 50 triệu đồng để chuộc.

Khoảng 19h ngày 7/8, ông N.M.T. (SN 1978) đến Công an xã Bến Lức trình báo con trai là N.T.H. (SN 2007) rời nhà từ 13h cùng ngày, nhưng đến tối vẫn chưa về, gia đình không thể liên lạc được qua điện thoại.

Nam sinh được cảnh sát giải cứu khi bị bắt cóc online tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Long An (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 18h50, gia đình ông T. nhận nhiều cuộc gọi từ các số lạ, yêu cầu chuyển khoản 50 triệu đồng vào tài khoản mang tên “LE LE NGUYEN” để “chuộc” H.. Kèm theo đó, những người này gửi hình ảnh nam sinh đang quỳ gối trên sàn nhà vệ sinh, hai tay bắt chéo ra sau như bị trói, đồng thời đe dọa sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng nếu gia đình báo công an hoặc không làm theo yêu cầu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Lức báo cáo nhanh vụ việc đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự. Lực lượng chức năng phối hợp với Công an phường Long An trích xuất hình ảnh từ camera trên các tuyến đường, kiểm tra nhà trọ, khách sạn,… để tìm nạn nhân.

Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và vận động người dân qua mạng xã hội, đến 10h25 ngày 8/8, công an đã phát hiện và giải cứu H. tại một nhà nghỉ ở phường Long An. Đây là vụ “bắt cóc online” khi nhóm lừa đảo sử dụng mạng xã hội để khống chế tâm lý và tống tiền gia đình nạn nhân.