Bé gái lớp 1 bị người đàn ông say xỉn đưa vô vườn mãng cầu ở Tây Ninh

Ngày 17/9, Công an tỉnh Tây Ninh đã tìm thấy bé gái lớp 1 mất tích sau giờ tan trường trên địa bàn xã Tân Phú.

Chiều 16/9, chị K. đến trường tiểu học ở ấp Tân Trung B (xã Tân Phú) nhưng không thấy con gái. Nghĩ con đã được cô giáo đưa về, chị nhờ bà nội đến nhà cô giáo đón. Tuy nhiên, giáo viên cho hay bé đã được người nhà rước đi. Gia đình tìm khắp nơi không có, nghi con bị bắt cóc, liền báo công an xã.

Bé gái được lực lượng chức năng tìm thấy (Ảnh: N.H.).

Lực lượng chức năng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh trích xuất camera, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm. Đến 0h30 ngày 17/9, công an phát hiện bé gái đang ở cùng Hồ Văn Quân (47 tuổi, ngụ xã Tân Thành, Tây Ninh) tại chòi rẫy mãng cầu thuộc ấp Tân Lợi B, xã Tân Phú.

Quân làm thuê giữ vườn mãng cầu. Người này khai chiều 16/9, sau khi nhậu về, thấy bé gái ngồi một mình trước nhà cô giáo nên ông ta chở về chòi rẫy. Bé ngủ lại đây cho đến khi công an tìm thấy.

Qua kiểm tra, bé gái không bị xâm hại. Quân khai có cho bé uống nước. Khi bé gái khóc đòi về nhà, Quân dỗ dành “ngủ đi, sáng mai chú chở về”.

Công an xác định việc Quân tự ý đưa bé về mà không có sự đồng ý của gia đình có dấu hiệu phạm tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo Điều 153 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý.