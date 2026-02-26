Tạm giữ người cha đánh con gái 13 tuổi, hành hạ vợ bầu ở Bắc Ninh

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Phan Văn Minh (32 tuổi) để điều tra về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con.

Phần tay bầm tím của cháu T. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo cơ quan chức năng, ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh, tiếp nhận tin báo về việc cháu P.T.M.T. (13 tuổi, trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến) bị bố đẻ là Phan Văn Minh có hành vi trói và dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Tiến đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phan Văn Minh khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19/2 đến 22/2 đã 4 lần đánh, hành hạ con gái và vợ đang mang thai là chị N.T.T. (33 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, đối tượng có tính côn đồ. Mỗi khi vợ con làm trái ý, Minh sử dụng bạo lực để hành hạ.