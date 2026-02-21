Dùng súng cướp ô tô ở Bắc Ninh

Ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Phạm Đình Trung (39 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 19h20 ngày 20/2, tại thôn Tiến Thắng, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh, anh P.T.T. (33 tuổi) điều khiển ô tô nhãn hiệu Toyota Vios (trị giá khoảng 250 triệu đồng) dừng ven đường để vào tiệm tạp hóa mua hàng thì bất ngờ bị Trung dùng súng đe dọa, cướp chiếc ô tô rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trung và tang vật gây án (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo lúc 19h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương tổ chức truy xét, huy động lực lượng, phối hợp các phòng nghiệp vụ và công an các phường, xã triển khai chốt chặn trên nhiều tuyến giao thông nhằm truy bắt đối tượng.

Đến 20h10, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Phạm Đình Trung tại Tỉnh lộ 295B, đoạn qua tổ dân phố Nếnh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ toàn bộ tang vật liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt, người dân và chính đối tượng gây án.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh làm rõ động cơ, mục đích gây án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.