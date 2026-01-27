Phá đường dây mại dâm nam phục vụ quý bà tại Bắc Ninh

Ngày 27/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Thành (trú phường Hà Đông, TP Hà Nội) về tội Môi giới mại dâm.

Trước đó, ngày 21/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Công an phường Võ Cường và Công an phường Bắc Giang kiểm tra 2 khách sạn trên địa bàn 2 phường.

Đỗ Văn Thành (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 đôi nam nữ có dấu hiệu mua, bán dâm. Làm việc với công an, 2 người đàn ông (đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội) khai nhận hành vi bán dâm cho 2 phụ nữ khoảng gần 40 tuổi, với giá 2,5 triệu đồng/lượt/người.

Cơ quan chức năng cho biết, sau mỗi lần “giao dịch” thành công, người môi giới sẽ trả cho người bán dâm 1 triệu đồng, kèm chi phí di chuyển.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, khi khách có nhu cầu sẽ liên hệ với Thành qua Zalo để thỏa thuận, đặt cọc 1 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi mua dâm xong, khách tiếp tục chuyển khoản phần tiền còn lại cho Thành.

Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Thành khai nhận toàn bộ hành vi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.