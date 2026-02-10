Công an Bắc Ninh bắt giữ 2 đối tượng mang lệnh truy nã đỏ Interpol

Ngày 10/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ và bàn giao 2 đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc đang bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ cho phía Hàn Quốc.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn. Sau khi xác minh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức bắt giữ theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Jo Jungwoo và Sim Hyeonjoon, đều mang quốc tịch Hàn Quốc, thuộc diện truy nã đỏ của Interpol theo yêu cầu từ phía cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Hai đối tượng truy nã đỏ quốc tế: Sim Hyeonjoon và Jo Jungwoo (Ảnh: Bộ Công an).

Tối 9/2, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất thủ tục và bàn giao 2 đối tượng cho đại diện cơ quan chức năng Hàn Quốc để xử lý theo quy định của pháp luật nước sở tại và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Việc bắt giữ, bàn giao được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam và Hàn Quốc, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế cũng như các cam kết hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ việc tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an Việt Nam trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế lợi dụng địa bàn Việt Nam để lẩn trốn.

Thời gian qua, lực lượng Công an các địa phương đã chủ động phối hợp với Interpol và cơ quan chức năng nhiều quốc gia, kịp thời phát hiện, bắt giữ và bàn giao nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.