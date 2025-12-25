Khởi tố đối tượng đấm CSGT ở Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cao Quý (25 tuổi, trú tại thôn Tú Hội 2, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan chức năng, tối 19/12, tại tổ dân phố Trần Phú, phường Từ Sơn, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra nồng độ cồn đối với một trường hợp điều khiển phương tiện.

Lúc này, Nguyễn Cao Quý (ngồi sau xe) đã có hành vi cản trở hoạt động của lực lượng chức năng. Quý to tiếng, lăng mạ và dùng tay đấm vào một cán bộ tổ công tác đang thi hành công vụ.

Hành vi này được đánh giá là manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, người điều khiển phương tiện vi phạm ở mức 0,043 mg/l khí thở, còn Nguyễn Cao Quý có nồng độ cồn là 0,08 mg/l khí thở.

Trong vụ việc, nhà chức trách đã lập biên bản xử phạt với người điều khiển vi phạm nồng độ cồn.