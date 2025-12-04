Tạm giữ nam thanh niên hành hung tài xế ô tô ở Hà Nội

Ngày 4/12, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Lê Bá Linh (28 tuổi, ở phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Lê Bá Linh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, khoảng 9h ngày 27/11, tại ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô do Lê Bá Linh điều khiển và ô tô do anh N.Đ.D. (23 tuổi, ở xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) lái.

Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D. gây thương tích. Sau đó, đối tượng lái xe rời khỏi khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Yên Hòa đã xác minh, làm việc với nạn nhân.

Công an Hà Nội cho biết hành vi của Linh thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, gây hoang mang đối với những người cùng tham gia giao thông.