Bộ Công an bắt giữ nhóm tín dụng đen "khủng bố", đánh đập con nợ

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng với quy mô lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, có tính chất băng nhóm xã hội đen, do các đối tượng Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Ngọc Hưởng và Bùi Văn Hải cầm đầu.

Đây là ổ nhóm tội phạm sống ở các tỉnh thành phía Bắc, di chuyển vào TPHCM và một số tỉnh phía Nam để tổ chức cho vay tín chấp với lãi suất “cắt cổ”, từ 240% đến 670%/năm, sẵn sàng sử dụng hung khí, bạo lực để thu hồi nợ.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng tuyển đàn em, phân công vai trò rõ ràng như tìm kiếm người vay, xác minh thông tin, trực tiếp cho vay, thu tiền lãi và gốc.

Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi (Ảnh: CAND).

Để tiếp cận nạn nhân, băng nhóm quảng cáo qua ứng dụng, đăng bài trên các nhóm mạng xã hội, núp bóng cửa hàng cầm đồ hoặc rải tờ rơi tại các chợ, khu công nghiệp.

Nhóm chủ yếu nhắm vào tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ, những người có chỗ ở, việc làm ổn định, khoản vay từ 5 triệu đến 1,5 tỷ đồng/lần. Người vay chỉ cần cung cấp căn cước, địa chỉ, quay video mặt và được giải ngân nhanh theo các hình thức như vay góp ngày, vay đứng, cắt lãi trước.

Khi nợ đến hạn, nhóm cầm đầu chỉ đạo đàn em gọi điện, đến tận nơi chửi bới, đe dọa, ném chất bẩn, thậm chí bắt giữ, đánh đập con nợ để buộc trả tiền. Các băng nhóm còn liên kết hỗ trợ nhau trong việc tìm khách, cho vay chéo, thu hồi nợ, chia lợi nhuận.

Riêng nhóm của Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Văn Quang tại An Giang, Cà Mau đang cho hàng trăm người vay, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Quá trình mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng trong đường dây còn thực hiện hành vi giam giữ người trái pháp luật, cướp tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán và tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp.

Cảnh sát đã thu giữ nhiều tang vật như ô tô, xe máy, căn cước công dân, vũ khí, điện thoại, máy tính và hàng nghìn tờ rơi quảng cáo cho vay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can, tạm giam 26 đối tượng cầm đầu và chủ chốt để điều tra về nhiều tội danh liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.