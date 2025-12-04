Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên ở Hà Nội mang kiếm và gậy đi "lượn đường"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng cố hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh.

Theo cơ quan chức năng, tối 23/11, nhóm thanh thiếu niên 16-17 tuổi đến quán cà phê ở khu đô thị Hà Phong, xã Mê Linh, uống nước.

Nhóm đối tượng trong vụ việc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau đó, cả nhóm rủ nhau “lượn đường”, mang theo kiếm và gậy gỗ. Lúc này, có 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đi qua chửi và bị cả nhóm đuổi theo nhưng không kịp.

Khi đang chờ đèn đỏ ở ngã tư đường 48 giao với đường 100 (xã Mê Linh), các đối tượng lại bị 2 thanh niên lúc trước cầm gạch ném nên cả nhóm tiếp tục đuổi theo.

Đến cổng bệnh viện dã chiến thuộc địa phận xã Tiến Thắng, 2 nam thanh niên tự ngã xe rồi bỏ chạy. Thấy vậy, nhóm đối tượng điều khiển xe đi về nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Quang Minh đã tiến hành xác minh, triệu tập 13 đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đều khai nhận hành vi vi phạm. Công an TP đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng, đối với 2 nghi phạm chưa đủ 16 tuổi, cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình và địa phương quản lý.