Hai thanh niên bất ngờ bị chém lúc rạng sáng ở Hà Nội

Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng, trên địa bàn xã Đan Phượng.

Khoảng 16h ngày 15/11, Công an xã Đan Phượng nhận tin báo của anh T. (20 tuổi, trú tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) về việc lúc 1h20 cùng ngày, anh cùng em trai trên đường đi từ bến xe khách Mỹ Đình về nhà thì bị chém trọng thương.

Nhóm đối tượng gây án (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo cảnh sát, khi anh T. cùng em trai di chuyển đến trước số nhà 96 phố Phan Đình Phùng, thuộc xã Đan Phượng, bất ngờ bị một nhóm đối tượng điều khiển xe máy đuổi theo, dùng kiếm chém gây thương tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Đan Phượng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ 10 đối tượng liên quan (15-19 tuổi, trú tại Hà Nội).

Công an TP đang củng cố hồ sơ, tiếp tục xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.