Tạm giữ khẩn cấp nam thanh niên đấm túi bụi tài xế ô tô khách

Ngày 25/2, Công an phường Mộc Châu (Sơn La) cho biết, đã đưa đối tượng hành hung người do đỗ ô tô khách trước cửa nhà về trụ sở để làm việc.

Trước đó, vào khoảng 14h50 ngày 19/2 (mùng 3 Tết) Công an phường Mộc Châu tiếp nhận tin báo của anh P.V.K. về việc ô tô khách do anh điều khiển đang dừng, đỗ ven quốc lộ 6, khu vực đường lên bản Tà Số, thuộc địa bàn phường thì có người ra yêu cầu di chuyển với lý do không được đỗ xe trước cửa nhà.

Khi anh K. chưa kịp điều khiển phương tiện rời đi thì bị một nam giới lên xe hành hung.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mộc Châu đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh.

Qua đó cảnh sát xác định người có hành vi đánh anh K. là Nguyễn Anh Hào (35 tuổi, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Sau khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Anh Hào đã rời khỏi địa phương. Công an phường Mộc Châu đã tổ chức lực lượng truy tìm và đưa Hào về trụ sở để làm việc.

Nguyễn Anh Hào tại công an (Ảnh: Công an Sơn La).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh Hào đã khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích đối với anh K. xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc dừng, đỗ xe trước cửa nhà.

Qua quá trình xác minh, Công an phường Mộc Châu đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Hào về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Cả hai hành vi gồm cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép chất ma túy của Hào đang được công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo, mọi mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt, kinh doanh, giao thông hoặc quan hệ dân sự cần được giải quyết trên tinh thần bình tĩnh, thượng tôn pháp luật.

Việc sử dụng hung khí, đánh người, gây rối nơi công cộng không chỉ xâm phạm sức khỏe, tài sản của người khác mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự nghiêm khắc, để lại hậu quả lâu dài cho bản thân và gia đình.