Công an Hưng Yên thông tin vụ nổ bình nén khí khiến 2 người thương vong

Ngày 24/2, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin ban đầu về vụ nổ bình nén khí xảy ra ngày 23/2 tại xã Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cũ, khiến 2 người thương vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ bình nén khí (Ảnh: Cắt từ clip).

Cụ thể, vào ngày 21/2, anh N.V.H. (SN 1982), trú tại thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên có mang một bình nén khí hơi (loại dùng để bơm xe) bị rò rỉ hơi ở đáy bình đến nhà ông N.C.H. (SN 1955), trú tại thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, làm nghề hàn xì, để sửa chữa.

Đến khoảng 9h30 ngày 23/2, ông N.C.H. tiến hành hàn xì đáy bình nén khí với sự trợ giúp của anh N.V.H.. Quá trình hàn, bình nén khí bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ bình nén khí khiến ông N.C.H. và anh N.V.H. bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến 11h30 cùng ngày ông H. đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ vụ việc.