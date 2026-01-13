Tạm giữ kẻ sát hại bạn của mẹ

Ngày 13/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông N.N.T. (62 tuổi, trú tại xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk).

Đối tượng Nguyễn Văn Khôi bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông T. là bạn của mẹ Khôi từ nhiều năm qua. Sáng 12/1, người này đến nhà Khôi tại phường Tuy Hòa chơi.

Tại đây, giữa Khôi và ông T. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Khôi dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ khiến nạn nhân bị thương tích nặng, nằm gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông T. đã tử vong.

Gây án xong, Khôi lẩn trốn vào một con hẻm và bị cơ quan công an bắt giữ.