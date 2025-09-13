Khởi tố kẻ thảm sát 4 người trong cùng gia đình ở Đắk Lắk

Chiều 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (38 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người, Cướp tài sản.

Khoảng 1h cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đường Trần Khoa Đăng, phường Thành Nhất, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Bị can Nguyễn Nam Đại Thuận đã bị khởi tố, bắt giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Nạn nhân tử vong là chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.), anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.). Riêng cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai chị H.) bị thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc và huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy bắt đối tượng gây án.

Khoảng 8h30 cùng ngày, công an đã bắt giữ được đối tượng Thuận tại đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) - cách hiện trường gây án khoảng 6km.

Hiện trường vụ thảm sát khiến 4 người thương vong (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận nhiều năm qua đã sinh sống với chị H. như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn, cả 2 có chung với nhau con gái 3 tuổi.

Gần đây, do mâu thuẫn tình cảm và cho rằng bị gia đình chị H. coi thường nên Thuận nảy sinh ý định trả thù.

Tối 12/9, Thuận mang theo chiếc búa, 1 con dao bầu, 1 con dao Thái Lan rồi di chuyển đến nhà chị H. để chờ thời điểm gây án.

Khoảng 0h45 ngày 13/9, khi em trai của chị H. vừa đi lái taxi về nhà nghỉ ngơi, Thuận đã gọi cửa rồi xông vào dùng búa và dao sát hại nạn nhân, sau đó tiếp tục tấn công các nạn nhân còn lại.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc (Ảnh: Trương Nguyễn).

Gây án xong, nghi phạm cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động của người dân và mặc áo chống nắng của phụ nữ để cải trang rồi bỏ trốn. Thời điểm bắt giữ, trên người Thuận có mang theo 2 con dao nhọn và thuốc ngủ.

UBND phường Thành Nhất đã tổ chức thăm hỏi nạn nhân nằm bệnh viện và phối hợp, hỗ trợ gia đình trong công tác mai táng cho các nạn nhân xấu số.