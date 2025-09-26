Tạm giữ hình sự thanh niên đánh bạn gái liên tiếp trước quán bi-a

Ngày 26/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hào Quang (24 tuổi, trú phường Từ Liêm) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an Hà Nội cho biết, sáng 17/9, Quang đến quán bi-a trên đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương để đón bạn gái là chị N. (24 tuổi, nhân viên quán).

Sau đó do mâu thuẫn ghen tuông, Quang đã chửi và dùng tay chân đánh chị N.

Đối tượng Nguyễn Hào Quang (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau khi mọi người can ngăn, đối tượng đã chạy vào trong quầy pha chế nước uống của quán lấy dao đe dọa bạn gái.

Khi thấy đối tượng cầm dao, nhân viên quán và khách sợ nguy hiểm đến tính mạng nên không ai dám vào can ngăn. Một lúc sau, Quang cầm dao và yêu cầu chị N. đi về cùng.

Công an xác định hành vi của Quang đã ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn phường Xuân Phương.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hào Quang về hành vi gây rối trật tự công cộng.