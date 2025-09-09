Truy nã đối tượng đuổi đánh người phụ nữ ở Hà Nội

Ngày 9/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định truy nã Trần Nam Hải (30 tuổi, trú tại 48 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn khi thuê nhà, ngày 8/1, nhóm của Hải đến gặp chị H. (33 tuổi) tại khu tập thể Thành Công. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã, nhóm của Hải đuổi đánh nhóm chị H. gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trần Nam Hải (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, song Nam đã bỏ trốn.

Đến ngày 29/8, Công an TP ra quyết định truy nã Nam để phục vụ điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (SĐT: 0915.121.989), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.