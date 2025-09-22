Cô gái bị nam thanh niên đánh liên tiếp trước quán bi-a ở Hà Nội

Ngày 22/9, chỉ huy Công an phường Xuân Phương, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra vụ hành hung trên địa bàn phường.

Theo đó, cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh một nam thanh niên đánh dã man cô gái tại trước cửa quán bi-a.

Cô gái bị đạp thẳng vào bụng sau khi bị đánh liên tiếp trước đó (Ảnh: Chụp màn hình).

Dữ liệu từ camera giám sát cho thấy nghi phạm đánh ngã cô gái, rồi dùng tay, chân liên tục đá vào người, vùng đầu của nạn nhân. Khi cô gái đứng dậy, đối tượng tiếp tục đạp vào bụng nạn nhân.

Lãnh đạo Công an phường Xuân Phương cho hay vụ việc xảy ra vào ngày 17/9, nạn nhân là nhân viên của quán bi-a, còn nghi phạm là bạn trai của cô gái.

Sau vụ việc, nạn nhân không trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đã xin nghỉ việc tại quán. Tuy nhiên, khi nắm được thông tin, Công an phường Xuân Phương vẫn tiến hành xác minh, liên hệ với nạn nhân để xử lý theo quy định.