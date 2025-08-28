Gây rối tại chốt bảo vệ A80, thách "gọi trưởng công an phường"

Ngày 28/8, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý H.Đ.D. (26 tuổi, ở phường Ngọc Hà) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, chiều 27/8, tại chốt bảo vệ phục vụ buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm A80 khu vực nút giao dốc Đồng Cổ - Hoàng Hoa Thám, D. có lời lẽ, phát ngôn thách thức lực lượng công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Theo clip người dân quay lại, D. chửi bới, thách cán bộ công an "gọi cả trưởng công an phường".

D. (áo đen) chửi bới, thách thức lực lượng công an (Ảnh: Đ.Y.).

Sáng 28/8, Công an phường Tây Hồ phối hợp Công an phường Ngọc Hà tiến hành làm việc với đối tượng trên. Tại cơ quan công an, D. thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân và mong cơ quan chức năng tạo điều kiện để sửa chữa.

Công an Hà Nội nhấn mạnh dịp Quốc khánh 2/9 là sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt trọng đại của đất nước, thu hút đông đảo lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân và du khách tham gia.

"Đây không chỉ là dịp để người dân bày tỏ niềm tự hào, đoàn kết dân tộc, mà còn là cơ hội để thể hiện nếp sống văn minh, thanh lịch của người Việt Nam.

Mỗi người dân hãy là một “tuyên truyền viên” góp phần giữ gìn trật tự, an toàn, để sự kiện diễn ra thành công, trang trọng, an toàn và đẹp trong mắt du khách bạn bè quốc tế", Công an Hà Nội cho biết.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân chấp hành nghiêm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.