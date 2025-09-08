Tạm giữ hình sự 2 nghi phạm đánh hội đồng cô gái 19 tuổi ở Hà Nội

Ngày 7/9, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Minh Khuê (19 tuổi, ở phường Hoàng Mai) và Nguyễn Hồng Diệu Linh (22 tuổi, ở phường Tây Hồ) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

D.A. nhập viện sau khi bị đánh (Ảnh: NVCC).

Trước đó, tối 31/8, Công an phường Kim Liên nhận tin báo của chị D.A. (19 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng) về việc bị một nhóm người hành hung trước số 44 Tam Khương.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Hà Nội xác định, do mâu thuẫn tình cảm, D.A. từng đăng bài viết về đời tư của Khuê trên mạng xã hội.

Hai bên sau đó nhiều lần gặp mặt nhưng không giải quyết được. Tối 31/8, khi tiếp tục hẹn ra nói chuyện, D.A. bị nhóm của Khuê đánh.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.