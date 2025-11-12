Dùng khẩu trang che biển số, nam thanh niên bị Cục trưởng CSGT phát hiện

Ngày 12/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 7 đã lập biên bản xử phạt anh P.T.T. (SN 1991, trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) do có hành vi dùng khẩu trang che biển kiểm soát và không có giấy phép lái xe.

Với các vi phạm trên, anh T. sẽ bị xử phạt tổng cộng 12 triệu đồng, bị tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Anh T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào tối 11/11, trong quá trình tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu SH, có hành vi dùng khẩu trang che biển kiểm soát.

Thiếu tướng Bình sau đó đã chỉ đạo Phòng CSGT Hà Nội xác minh, xử lý trường hợp trên.

Anh T. điều khiển xe máy dùng khẩu trang che biển số (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp nhận thông tin, Đội 7 đã mời anh T. đến cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận hành vi vi phạm. Ngoài ra cảnh sát còn phát hiện anh T. không có giấy phép lái xe.