Dùng khẩu trang che biển số, nam thanh niên bị Cục trưởng CSGT phát hiện
(Dân trí) - Quá trình tham gia giao thông trên đường Hà Nội, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình phát hiện một nam thanh niên vi phạm giao thông nên đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý.
Ngày 12/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 7 đã lập biên bản xử phạt anh P.T.T. (SN 1991, trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) do có hành vi dùng khẩu trang che biển kiểm soát và không có giấy phép lái xe.
Với các vi phạm trên, anh T. sẽ bị xử phạt tổng cộng 12 triệu đồng, bị tạm giữ phương tiện 7 ngày.
Trước đó, vào tối 11/11, trong quá trình tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu SH, có hành vi dùng khẩu trang che biển kiểm soát.
Thiếu tướng Bình sau đó đã chỉ đạo Phòng CSGT Hà Nội xác minh, xử lý trường hợp trên.
Tiếp nhận thông tin, Đội 7 đã mời anh T. đến cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận hành vi vi phạm. Ngoài ra cảnh sát còn phát hiện anh T. không có giấy phép lái xe.