Tạm giữ hình sự 3 người đàn ông nhậu say rồi đánh chết người

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Phạm Thanh Sang (35 tuổi); Đỗ Duy Minh (43 tuổi) và Đỗ Phát Đạt (33 tuổi) về tội Giết người. Các đối tượng cùng trú tại ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang.

Theo công an, vụ việc xảy ra chiều 12/4, Minh uống rượu trước nhà cùng Đạt (người làm thuê cho Minh) và Sang (em vợ của Minh). Đến 21h15, khi nhóm này nhìn thấy Đỗ Trọng Bảo (41 tuổi) đang đi đến quán bida cạnh nhà thì nhớ lại mâu thuẫn trước đó nên 2 bên xảy ra đôi co.

Lúc này, Sang, Minh và Đạt lấy tay đánh Bảo, Bảo bỏ chạy vào quán bida lấy cơ bằng gỗ đánh trả lại. Để trả đũa Bảo, Sang cầm ly thủy tinh, Minh cầm bàn nhựa, còn Đạt cầm ghế nhựa lao vào đánh, khiến Bảo gục ngã. Nạn nhân được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa An Giang cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Bảo đã tử vong. Sau khi biết Bảo chết, Sang cùng Minh và Đạt đến Công an xã Bình Mỹ đầu thú.