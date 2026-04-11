Bắt đối tượng cố ý giết người, phóng hỏa đốt nhà hàng của vợ cũ

Ngày 11/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Toàn Thắng (SN 1985, quê Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

Trước đó ngày 10/4, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Bùi Toàn Thắng đi từ nhà (ở Ninh Bình) đến chợ km6 thuộc phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

Tại đây Thắng đã mua 2 con dao với mục đích tìm giết vợ chồng chị Đỗ Thị Nguyệt Ánh (SN 1988, ở phường Văn Phú), là vợ cũ của Thắng đã ly hôn, và anh Vũ Văn Quang (SN 1981, ở phường Văn Phú), chồng mới của chị Ánh.

Bùi Toàn Thắng tại cơ quan công an (Ảnh: Tống Huệ).

Theo cảnh sát, khi đến nhà hàng Lẩu Cua Sông thuộc tổ dân phố Lương Thịnh, phường Văn Phú (cửa hàng của vợ chồng chị Ánh), Thắng đã cầm dao chém anh Quang khiến nạn nhân bị thương ở cổ và vai.

Đáng nói, khi anh Quang bỏ chạy, Thắng tiếp tục tìm chị Ánh nhưng không thấy nên đã đi vào khu vực bếp ở quán lẩu rồi giật và cắt dây 2 bình gas, sau đó dùng bật lửa đốt làm cháy nhà hàng.

Quán lẩu của vợ chồng chị Ánh bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhà chức trách cho hay, vụ việc khiến anh Quang bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Nhà hàng lẩu của vợ chồng chị Ánh và 3 ngôi nhà dân liền kề bị cháy.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức chữa cháy và đưa người bị thương đi cấp cứu. Đến 18h15 cùng ngày (10/4), đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.