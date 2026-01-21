Bắt kẻ sát nhân trốn truy nã từ Hà Nội vào An Giang

Tối 21/1, Công an xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) cho biết vừa phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội Giết người.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, tổ công tác phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Đối tượng Sơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Do người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân, lực lượng chức năng đã mời về trụ sở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương để xác minh. Tại đây, đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Sơn (29 tuổi, trú tại xã Thiên Đức, TP Hà Nội).

Qua xác minh chuyên sâu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Ngọc Sơn là đối tượng đang bị Công an TP Hà Nội truy nã vào năm 2024 về tội Giết người.

Hiện Công an xã Vĩnh Xương đã tiến hành các thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an TP Hà Nội để di lý và xử lý theo thẩm quyền.