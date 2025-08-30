Mâu thuẫn cá nhân nhóm thanh, thiếu niên Hà Nội tìm về Ninh Bình đánh nhau

Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ 24 đối tượng có hành vi Gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Nhóm thanh, thiếu niên TP Hà Nội và tỉnh Ninh Bình có hành vi Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Trước đó, do có mâu thuẫn cá nhân, khoảng 21h30, ngày 27/8, một nhóm thanh, thiếu niên trú tại địa bàn xã Phú Xuyên và xã Đại Xuyên, TP Hà Nội, điều khiển mô tô, xe máy các loại, mang theo vỏ chai bia đến địa bàn Khu công nghiệp Đồng Văn 3, thuộc phường Tiên Sơn và phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình để tìm và đánh nhau với một nhóm đối tượng cư trú trên địa bàn phường Liêm Tuyền và phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Cảnh sát xác định, nhóm TP Hà Nội do Nguyễn Tiến Phi (SN 2006), trú tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội cầm đầu. Còn nhóm ở tỉnh Ninh Bình do Đinh Công Huân (SN 2009), trú tại thôn Tái Kênh, phường Liêm Tuyền, tỉnh này cầm đầu.

Khi 2 nhóm này gặp nhau đã điều khiển xe tốc độ cao rượt đuổi, dùng vỏ chai bia ném nhau, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang làm rõ sự việc.