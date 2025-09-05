Cô gái 19 tuổi ở Hà Nội bị đánh hội đồng trong đêm

Ngày 5/9, chỉ huy Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra, xác minh trình báo một vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, đêm 31/8, chị L.D.A. (19 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) được một người bạn tên Vy gọi, đi đến trước số nhà 44 Tam Khương (phường Kim Liên) để nói chuyện.

Vừa đến nơi, cô gái bị 3-5 người đánh hội đồng, trong đó có cả nam giới. Một người còn đứng quay lại clip. Trong clip, nạn nhân bị đánh bằng tay, chân, mũ bảo hiểm.

Cô gái 19 tuổi nhập viện sau khi bị đánh hội đồng (Ảnh: N.V.).

Ngoài bị thương tích, điện thoại của A. cũng vỡ vụn. Đáng nói, clip A. bị đánh sau đó được tung lên mạng, kèm những lời thách thức gửi tới cô gái 19 tuổi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, A. đến Công an phường Kim Liên trình báo. Cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh, thu giữ tang vật là chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa.

Từ ngày 1/9 đến nay, nạn nhân vẫn nằm viện điều trị, trong khi vẫn thấp thỏm lo sợ vì bị đe dọa.

Lãnh đạo Công an phường Kim Liên cho biết đơn vị đang hoàn tất thủ tục đưa nạn nhân đi giám định thương tật, từ đó có căn cứ để xử lý theo quy định pháp luật.