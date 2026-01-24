Xác minh phản ánh cô gái bị quấy rối khi "đi bão" tại Hà Nội

Ngày 24/1, mạng xã hội lan truyền nội dung một vụ quấy rối tình dục xảy ra vào đêm 23, rạng sáng 24/1.

Theo phản ánh, sau chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận tranh huy chương đồng giải U23 châu Á, nhiều người hâm mộ tại Hà Nội đổ ra đường ăn mừng.

Tại hầm Kim Liên, khi lượng lớn người dân tụ tập hò reo ăn mừng chiến thắng thì một cô gái tố cáo bị nhóm thanh niên quấy rối tình dục. Khi bạn trai của cô gái phản ứng, nhóm này còn tấn công hội đồng đôi nam nữ.

Liên quan đến vụ việc, chỉ huy Công an phường Kim Liên cho biết đơn vị chưa nhận được trình báo, tuy nhiên vẫn sẽ vào cuộc xác minh. Vị này cũng thông tin, khu vực xảy ra sự việc nằm giáp ranh các phường Bạch Mai - Kim Liên - Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Trong khi đó chỉ huy Công an phường Bạch Mai và Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết địa điểm nêu trên không thuộc quản lý của đơn vị.