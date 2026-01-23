Bị nhắc nhở không hút thuốc lá trong xe, khách hành hung tài xế

Trên mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh cãi vã và hành hung giữa tài xế taxi công nghệ và hành khách gây xôn xao dư luận ngày 23/1. Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 22/1, tại khu vực Miếu Bông, phường Hòa Xuân, Đà Nẵng.

Theo nội dung clip, khi tài xế đang ngồi ở ghế lái, một hành khách đã mở cửa bước vào ghế bên cạnh trong tình trạng đang hút thuốc lá. Tài xế đã nhắc nhở vị khách nên hút xong rồi mới lên xe.

Người khách dùng mũ bảo hiểm đập bể màn hình trên ô tô và hành hung tài xế (Ảnh: Chụp từ clip).

Tuy nhiên, vị khách, được cho là có biểu hiện say xỉn, đã chửi thề và yêu cầu tài xế hạ kính để tiếp tục hút thuốc. Tài xế từ chối yêu cầu này vì lo ngại mùi thuốc lá sẽ ám vào xe, ảnh hưởng đến những hành khách tiếp theo.

Trước thái độ kiên quyết của khách, tài xế đã xin lỗi và đề nghị vị khách thông cảm, sau đó mời xuống xe. Bất chấp lời đề nghị, người khách đã dùng mũ bảo hiểm mang theo đập mạnh vào màn hình điện tử trên ô tô và tiếp tục hành hung tài xế bằng cách đập vào đầu.

Ngay sau khi clip lan truyền, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã cho biết đang xác minh vụ việc và sẽ cung cấp thông tin chính thức cho báo chí trong thời gian sớm nhất.