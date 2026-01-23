Hai gói hàng gần 8 tỷ đồng tiền mặt "đi xe khách" từ Hà Nội vào Đà Nẵng

Ngày 23/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Ngô Đức Thành (SN 2003) và Trần Minh Vũ (SN 1989), cùng trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp 2 gói hàng chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt trên xe khách tuyến Bắc - Nam.

Trước đó, ngày 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của ông V.Đ.T. (SN 1969), trú tại thành phố Đà Nẵng, là lái xe khách về việc bị mất trộm tài sản trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ thành phố Hà Nội vào thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng Trần Minh Vũ (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo trình báo của ông V.Đ.T., hồi 17h30 ngày 9/1, tại bến xe Giáp Bát, thành phố Hà Nội, ông T. nhận 2 gói hàng của một người đàn ông gửi vào thành phố Đà Nẵng.

Sau khi nhận, ông T. mang 2 gói hàng để xuống cuối xe khách và tiếp tục hành trình. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, xe khách dừng nghỉ tại một quán ăn trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Số tiền là tang vật vụ án bị thu giữ (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi ăn uống xong, ông T. quay trở lại xe kiểm tra thì phát hiện 2 gói hàng trên đã bị mất. Khi liên hệ với phía người nhận tại thành phố Đà Nẵng, ông T. mới biết bên trong 2 gói hàng bị mất có chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Đến ngày 13/1, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên là Ngô Đức Thành và Trần Minh Vũ, đồng thời thu giữ được 7,5 tỷ đồng.