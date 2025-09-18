Tạm giữ 8 đối tượng cầm hung khí truy đuổi khiến 3 người dân gặp nạn

Ngày 18/9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 16/9, do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, Nguyễn Duy Tiến (SN 2010), trú tại tổ dân phố Quần Phương 2, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình đã hẹn với Vũ Đức Minh (SN 2008), trú tại xóm 5, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình đến khu vực cổng Công ty CP may Sông Hồng, đóng tại tổ dân phố Thiên Bình, xã Quỹ Nhất để giải quyết mâu thuẫn.

Sau cuộc hẹn, Vũ Đức Minh rủ theo 7 đối tượng khác di chuyển trên 4 xe máy, mang theo đao, kiếm, dao tự chế tìm nhóm của Nguyễn Duy Tiến để đánh nhau.

Khoảng 22h cùng ngày, trong quá trình di chuyển đến điểm hẹn, do nhầm lẫn, nhóm của Minh đã truy đuổi, chèn ép một xe máy đi trên đường với những người không liên quan, khiến 3 người dân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi.