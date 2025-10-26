Cảnh sát xuất hiện tại nhà riêng của một doanh nhân nổi tiếng ở Thanh Hóa

Chiều 26/10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện và phong tỏa khu vực trước ngôi nhà số 88, đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Theo nguồn tin, căn nhà này thuộc sở hữu của ông B. - một doanh nhân có tiếng tại Thanh Hóa, hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông, cơ động và hình sự vẫn đang có mặt tại khu vực trước ngôi nhà nói trên để khám xét.

Lực lượng cảnh sát cơ động xuất hiện tại phía trước căn nhà trên đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành, Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Anh).

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa đưa ra thông tin chính thức về việc phong tỏa và khám xét tại địa điểm này.

Từ tháng 6 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự, hoạt động trong các lĩnh vực phi pháp như cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, buôn bán hàng cấm, bảo kê...

Đáng chú ý, trong số đó có nhiều đối tượng giang hồ cộm cán như: Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần Đèn”), Lê Kim Thu (tức Thu "Vệ Sĩ”), Nguyễn Văn Vi (tức Vi "Ngộ”), Bùi Quốc Ý (tức Ý "Ẻng”) và Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "Gỗ”).

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng được huy động để điều tiết giao thông trên tuyến đường Dương Đình Nghệ (Ảnh: Hoàng Anh).

Ngoài các giang hồ cộm cán, cơ quan công an cũng bắt giữ nhiều quan chức, doanh nghiệp trên địa bàn với nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Điển hình như đợt cuối tháng 8, cơ quan công an cũng đã tổ chức khám xét nhà riêng và trụ sở làm việc, bắt giữ ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.