Nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị đâm tử vong

Ngày 27/10, chỉ huy Công an xã Nội Bài, TP Hà Nội cho biết Công an TP Hà Nội đã thụ lý điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu (Ảnh: P.S.).

Trước đó tối 25/10, tại sân bóng Phú Cường (xã Nội Bài, TP Hà Nội), hai nam sinh lớp 9 trường THCS Phú Cường xảy ra xô xát. Một người đã bị đối phương dùng hung khí tấn công.

Nạn nhân được xác định là V.M.K. (14 tuổi).

Theo lãnh đạo Công an xã Nội Bài, nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Hà Nội điều tra.

Nhân chứng vụ án cho hay trước khi án mạng xảy ra, giữa hai nam sinh có mâu thuẫn về tình cảm liên quan tới một nữ sinh.