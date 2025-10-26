Đã bắt được kẻ bỏ lại vali màu hồng trên ô tô 6 năm trước rồi trốn sang Lào

Ngày 26/10, Công an tỉnh Nghệ An thông tin đã bắt giữ thành công Nguyễn Ngọc Quyết (SN 1989, trú xã Quỳ Châu, Nghệ An).

Quyết là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến vụ vận chuyển 18 bánh heroin vào năm 2019. Quyết đã lẩn trốn tại Lào suốt 6 năm dưới vỏ bọc mang tên giả.

Đối tượng Quyết tại cơ quan điều tra (Ảnh: Phan Tuyết).

Theo hồ sơ chuyên án, vào khoảng 0h30 ngày 20/5/2019, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ô tô bán tải mang biển kiểm soát 37C-315.71 có dấu hiệu nghi vấn trên đại lộ Lê Nin (thành phố Vinh cũ).

Khi bị yêu cầu kiểm tra, Nguyễn Ngọc Quyết bất ngờ bỏ chạy, để lại Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1989, trú tại huyện Quế Phong cũ) cùng một vali màu hồng chứa 18 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 6,4kg.

Cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật và khởi tố vụ án để điều tra.

Qua điều tra, Nguyễn Ngọc Quyết được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 10/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Quyết về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, xác lập chuyên án để truy bắt đối tượng.

Đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Ngọc Quyết bị bắt sau hơn 6 năm lẩn trốn tại Lào (Ảnh: Phan Tuyết).

Qua quá trình trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện Quyết đang lẩn trốn tại Lào, đã thay đổi tên và nhân dạng để sinh sống và làm việc dưới vỏ bọc mới.

Sau quá trình phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào, vào khoảng 20h ngày 22/10, tại bản Đống Na Xốk (Thủ đô Viêng Chăn), Tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thành công Nguyễn Ngọc Quyết.

Quyết đã được di lý an toàn về Việt Nam để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.